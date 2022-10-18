القبض على حارس وخادمة لاتهامهما بسرقة فيلا وشقة فى الجيزة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على حارس فيلا متهم بسرقة مبلغ مالى وعدد من الساعات من داخلها فى الهرم،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة بمنطقة الهرم،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن حارس الفيلا وراء ارتكاب الواقعة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بسرقة مبلغ مالى وعدد من الساعات، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة تعمل بها فى العجوزة.

تلقى المقدم حسام العباسى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، وذكرت أن المتهمة استغلت سفرها واستولت على النقود.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.