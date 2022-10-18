الصحة توضح طرق الوقاية من الأمراض الناتجة عن التقلبات الجوية.. انفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن آليات الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة خلال فترات التقلبات الجوية، والتى تضمنت الحصول علي لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية المتعلقة به لتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الآليات تتضمن الحصول أيضا على لقاح الأنفلوانزا الموسمية، حيث أنه يقلل من مخاطر الإصابة بالأنفلوانزا، بالإضافة إلى أنه يحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة مثل نزلات البرد.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية، للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا COVID، فضلا عن ضرورة تلقى لقاح الأنفلوانزا في الخريف، حيث أنه يقلل من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، بالإضافة إلى أنه يحمي من التهابات الجهاز التنفسي البسيطة ، مثل نزلات البرد، وأكد على أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الإصابة بنزلات البرد وعدوى فيروس كورونا؛ حيث يجب ارتداؤها في الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.

وأكدت ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد، أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعها والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة، وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد، وأن تكون واقية من الرياح والماء، والتغيير المستمر للملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب في أسرع وقت ممكن.

وقالت، إنه يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية، وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في الطقس البارد، لأن ذلك سيساعد على استمرار الشعور بالدفء، بالإضافة إلى أهمية ممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين، لأن ذلك يساعد على تدفُق الدم إلى الأطراف والجلد واستمرار الشعور بالدفء.

أما فيما يخص الأطفال، شددت على ضرورة حمايتهم من التعرض لموجات التقلبات الجوية، والاهتمام بتغذيتهم الجيدة وتدفئتهم من خلال ارتداء ملابس سميكة مصنوعة من مواد توفر الدفء، وتغطية الطفل بشكل جيد خلال فترة النوم، مضيفًا انه في حالة اصطحاب الأطفال خارج المنزل يجب أن يحرص أولياء الأمور على أن يرتدي الرضع والأطفال الصغار ملابس مناسبة، مع الحرص على تدفئتهم.