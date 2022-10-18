الصحة: التأمين الصحى يغطى 68 مليونا و293 ألفا و371 منتفعا بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحى يغطى 68 مليون و293 ألفًا و371 منتفع بمحافظات الجمهورية مشيرة إلي أن ضرورة ، التوسع في تقديم الخدمة الصحية، الإرتقاء بمستويات الرعاية الصحية واستحداث الخدمات الطبية، التحول الرقمي ومشروع ميكنة التأمين الصحي، وتطوير المنشآت الصحية تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أشار إلى محاور عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمؤسسات العلاجية ، والإدارة المركزية للمؤسسة العلاجية غير الحكومية والتراخيص التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعايير وآليات مُستحدثة.

وتابع : القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين العائد المادي للفرق الطبية، وتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية، وذلك من خلال المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها وفقًا لمعايير الجودة.

أضاف أنه تم التوجية بضرورة التوسع في مشروع تشغيل العيادات المسائية، التابعة للتأمين الصحي، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث يجري العمل بتشغيل 50 عيادة مسائية بـ 6 تخصصات طبية، بالإضافة إلى 30 عيادة أسنان، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية).

يذكر أن وزارة الصحة تعتمد على تبني خطط التطوير، وفقًا لرؤية متطورة تستهدف ميكنة كافة المنشآت والخدمات الطبية، بالإضافة إلى ميكنة الملف الطبي للمواطنين.