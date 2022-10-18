اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة أوسيم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:41 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى منطقة أوسيم السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات، وتم انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

أوسيم



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