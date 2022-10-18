السيطرة على حريق بمنزل فى دار السلام بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنول بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج إثر قيام مزارع بإشعال النيران بكمية من البوص أمام منزله دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بنشوب حريق بواجهة احد المنازل بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بمنزل دائرة المركز إنتقل قوات إدارة الحماية المدنية وتبين أنه أثناء قيام المدعو هاشم ا ج م 52 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من البوص أمام منزله تطايرت النيران بفعل الرياح وإمتدت لمنزل مجاور ملك المدعو عمر ا ع م 31 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال مالك المنزل بمضمون ما تقدم وأضاف باحتراق " 4 " أبواب خشبية وكمية من الغلال وأتهم المدعو هاشم ا ج م بالإهمال الذي تسبب فـي نشوب الحريق وبسؤال المشكو فـي حقه بمضمون ما تقدم وأضاف بحدوث ذلك دون قصد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.