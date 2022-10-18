السجن المشدد 7 سنوات لسائق توك توك قتل آخر بسبب أولوية المرور بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم " ع.ع.م" وإلزامة بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية الى الدائرة المختصه، لاتهامه بقتل المجنى " م.م.أ".



وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9436 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام المتهم بطعن المجنى عليه فى مشاجرة، مما أدى إلى وفاته.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه، أول أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم " ع.ع.م" سائق توك توك وبين المجنى عليه" م.م.أ" سائق بشركة، بسبب مرور سائق التوك توك بالسير عكس الاتجاه وأولوية المرور، وتطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بجلب مفك من التوكتوك خاصته وطعن السائق فى رأسه فسقط المجنى عليه مغشيا عليه، وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى توفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.



