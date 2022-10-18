الزراعة تنظم ورشة عمل "مكافحة آفات المحاصيل الحقلية والبستانية الشتوية"

كتبت أسماء نصار

افتتحت الإدارة المركزية ل مكافحة الآفات ورشة العمل "مكافحة آفات المحاصيل الحقلية والبستانية الشتوية" في محافظة الإسماعيلية، حيث تستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام، للتعرف على أهم الآفات الحشرية والمرضية والحيوانية التي تصيب المحصول الزراعي في مراحل نموه المختلفة وطرق المكافحة الامنة التي تهدف إلى تأخير استخدام المبيدات لتستخدم بطرق معاملة أكثر اماناً للتقليل من متبقيات المبيدات وحفاظاً على البيئة والصحة العامة وإدخال عناصر المكافحة الحيوية المختلفة.

تستهدف ورشة العمل مهندسي المكافحة بالإدارة العامة لمكافحة الآفات والمناطق الستة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، لرفع لاوعي الفني والتقني بالتعرف على كل ما هو جديد في مجال البحوث التطبيقية.

وتستضيف الورشة عدد من الباحثين في المجالات المختلفة للتوصل الى مجموعة من التوصيات التطبيقية في مجال مكافحة الآفات. وذلك في حضور كل من السيد د. على سليمان مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة الصحة والصحة النباتية، والمهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية د. أماني الحفني أستاذ آفات المحاصيل الحقلية ومستشار الفاو لدودة الحشد الخريفية.

وقال الدكتور أحمد رزق - رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن ذلك يأتي في ظل توجيهات وزير الزراعة لحماية المحاصيل من الآفات الزراعية المختلفة خاصة في ظل التوسع الزراعي الافقي والانماط الزراعية المختلفة وتحت تأثير التغيرات المناخية.

وأضاف رزق، ‏أن الورشة تتناول أيضا التعرف على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل واشجار الفاكهة والخضروات خصوصا المحاصيل الإستراتيجية وسوسة النخيل وذباب الفاكهة والعفن الهلالي والاصداء والتبقعات وكيفية التعرف على المبيدات المسجلة وطرق الغش وايضا تاثير التغيرات المناخية علي الآفات الزراعية والمعاملات الخاصة بالمكافحة.