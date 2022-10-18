اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى يتسلم رسالة من بشار الأسد تؤكد ضرورة تعزيز علاقات البلدين

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:44 م
الرئيس العراقى يتسلم رسالة من بشار الأسد تؤكد ضرورة تعزيز علاقات البلدين الرئيس العراقى الجديد عبد اللطيف رشيد يتسلم رسالة السفير السورى
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس العراقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح.

وسلّم السفير السوري – بحسب بيان الرئاسة السورية – رئيس جمهورية العراق رسالة خطّية من الرئيس السوري بشار الأسد حملت تهانيه إلى الرئيس عبد اللطيف رشيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب العراقي من نمو وتطور.

وأشارت الرسالة إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والوشائج الاخوية للشعبين الشقيقين، وضرورة تعزيزها في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره، عبّر رئيس جمهورية العراق عن شكره وامتنانه إلى الرئيس بشار الأسد على تهانيه، معربا عن رغبة العراق بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار.


اخبار العراق

الرئيس العراقي

عبد اللطيف رشيد

بشار الأسد

الرئاسه العراقيه

رساله من الرئيس السورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة