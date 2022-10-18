اليوم السابع
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الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال طفل سيجارة مخدرة بالبحيرة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:47 م
الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال طفل سيجارة مخدرة بالبحيرة وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله بعض الأشخاص من بينهم (طفل)، حال قيامه بإشعال سيجارة وتدخينها ويشتبه باحتوائها على مواد مخدرة.

بفحص الفيديو تبين أن الواقعة حدثت خلال حفل عُرس بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، وتم تحديد الأشخاص والطفل الظاهرين بمقطع الفيديو (3 أشخاص - الطفل "سن 10سنوات")، وتبين أن الطفل معتاد حضور الاحتفالات لعمل استعراض مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وتم استدعاء والد الطفل وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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