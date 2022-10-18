الجيش الروسى: تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة تؤثر على قدرة أوكرانيا القتالية

كتب أحمد عرفة

أكد قائد القوات في العملية العسكرية الخاصة سيرجي سوروفكين، بأنه يتم تنفيذ ضربات بأسلحة عالية الدقة على المنشآت العسكرية والبنية التحتية للقوات الأوكرانية، مشيرا لصواريخ "كينجال"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف قائد القوات في العملية العسكرية الخاصة أن أحدث صواريخ "كينجال" الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت قد أثبتت نفسها بشكل جيد خلال العملية الخاصة، فهي لا تخشى أي من أنظمة الدفاع الجوي، موضحا أن الضربات تؤثر على القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، وصواريخ كروز الاستراتيجية التي تم إطلاقها من الجو أظهرت أعلى درجات الدقة.

ولفت قائد القوات في العملية العسكرية الخاصة إلى الجيل الخامس من طائرات "سو-57" متعددة الوظائف من حيث جودة الاستخدام القتالي، موضحا أنه بفضل امتلاك مجموعة واسعة من الأسلحة الجوية، فإنه في كل طلعة جوية يسهل مهام متعددة لضرب أهداف جوية وبرية، وأكثر من 8 آلاف طلعة جوية نفذتها طائرات مسيرة، ودمرت أكثر من 600 هدف للقوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرة هجومية.