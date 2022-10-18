التعليم: الدراسة مستقرة لجميع الطلاب ولا إجازات بسبب أعمال الصيانة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدراسة مستقرة لجميع الطلاب فى المدارس، مشددة على أنه لا إجازات لأى طالب بسبب أعمال الصيانة التى تتم فى المنشآت التعليمية، وأى مدرسة تمثل خطورة على سلامة الطلاب تم تحويل التلاميذ منها إلى مدارس أخرى ويحصلون على جدول الحصص الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم منح طلاب المدارس التى تحتاج إلى صيانة إجازة مفتوحة من الدراسة، حيث شددت الوزارة على أنه تم توجيه المديريات التعليمية بضرورة عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس التى توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وجهت بضرورة توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا، مع مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.