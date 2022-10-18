التأمين الصحى بالشرقية: تسهيل إجراءات الخدمة للمترددين على عيادة "تل راك"

أكد الدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، على توافر كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى، بعيادة تل راك بمدينة أولاد صقر.

جاء ذلك خلال قيام سلامة بجولة لمتابعة سير العمل بالعيادة، ضمن جولاته المستمرة على الوحدات المختلفة، حيث تبين تواجد العاملين كل فى مكان عمله يؤدون الخدمة الطبية للمرضى.

وشدد مدير الفرع، على تسهيل إجراءات تلقى الخدمة للمنتفعين المترددين على العيادة وتقديم خدمة متميزة ومعاملة المرضى معاملة حسنة، كما اطمأن على توافرالأدوية والمستلزمات اللازمة للمرضى.

وأوصى بزيادة التخصصات الغير متوفرة بالعيادة وتلافي بعض الملاحظات أثناء المرور، والتقى مع عدد من المترددين على العيادة وتحدث معهم عن مدى تقديم الخدمة وجودتها، والاستماع لهم عن مدى تقديم الخدمة وجودتها.



جانب من الجولة (1)