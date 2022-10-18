اليوم السابع
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"الأسمنت المسلح" تنفذ مشروعات بـ3 مليارات جنيه فى حياة كريمة بـ4 محافظات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:00 ص
"الأسمنت المسلح" تنفذ مشروعات بـ3 مليارات جنيه فى حياة كريمة بـ4 محافظات مهندس نشأت مرسى
كتب عبد الحليم سالم

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تنفذ شركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، مشروعات متنوعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 3 مليارات جنيه في العديد من المحافظات وسط متابعة يومية من المهندس نشأت مرسى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة.

وتعمل الشركة حاليا في العديد من المشروعات منها محافظة المنوفية، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى( قورص- كفر قورص ـ كفر أبو رقبة- منيل جويدة- بوهة شطانوف- النعناعية- الحلواصى ).

ويتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية منشأة السادات والعزب التابعة مركز الشهداء - المنوفية ( شبكات انحدار- محطات رفع - خطوط طرد ).

وفى محافظة الغربية يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى ( سنبو الكبرى -دمنهور الوحش - كفر شاهين - كفر نواى- سبطاس)، ومشروع الصرف الصحى لعزب( البحيرى -حسان عبد الغفار - منشأة الصباحى -الصعيدى -الشهاوى- سمير ذو الفقار - الخشاب ) مركز زفتى-  محافظة الغربية - حياة كريمه .

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وفى محافظة الفيوم  يتم تنفيذ مشروع صرف صحى توسعات محطة معالجة صرف صحى قصر الباسل بطاقة 10/15 ألف م3/ يوم وصرف صحى قريتى ( الحامدية – قصر الباسل ) وتوسعات محطة معالجة صرف صحى عتامنه المزارعة بطاقة 20/30 ألف م3/يوم وصرف صحى قرى ( الغابة – منشأة حلفا – مطول – بحر أبوالمير- منشأة صبرى –خلف – عتامنه المزارعة – اهريت الغربية – الحسينية – الونايسة- منشأة ظافر- منشأة سيف النصر ) مركز اطسا بمحافظة الفيوم.

وفى محافظة بنى سويف  يتم مشروع محطة معالجة قمن العروس بطاقة 15 الف م3/يوم والصرف الصحى لقرى (أنفسط -ونا -القس -  ابويط ) محافظة بنى سويف.

يشار إلى أن شركات القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا تنفذ مشروعات في المبادرة بنحو 20 مليار جنيه .

 

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حياة كريمة

الاسمنت المسلح

نشأت مرسي

قطاع الأعمال العام

التنمية المستدامة

القابضة للتشييد



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