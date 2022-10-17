اليوم السابع
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تنفيذ مشروعات بـ20 مليار جنيه فى "حياة كريمة" و9.8 مليار جنيه استثمارات التشييد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:43 م
تنفيذ مشروعات بـ20 مليار جنيه فى "حياة كريمة" و9.8 مليار جنيه استثمارات التشييد مهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن حجم الاستثمارات في الشركات التابعة والمشتركة والشركات الأخرى، بلغت نحو 9.8 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالى 2020-2021، لافتة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بـ 20 مليار جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أغلبها فى الصعيد .

ويتبع القابضة للتشييد 5 شركات مقاولات عامة، و3 شركات إسكان، و3 شركات ذات أنشطة مختلفة بخلاف الشركات المشتركة.

أضافت تقارير المؤشرات المالية للقابضة، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، أن الاستثمارات في الشركات التابعة للقابضة بلغ نحو 2.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2020-2021 مقابل 2.2 مليار جنيه العام المالى 2019-2020، فيما بلغت جملة الاستثمارات في الشركات الأخرى نحو 292 مليون جنيه .

أوضحت التقارير أن جملة الاستثمارات الأخرى بلغت نحو 2421 مليون جنيه، بخلاف أصول غير متداولة بلغت قيمتها 3.3 مليار جنيه .

 

 


القابضة للتشييد

قطاع الاعمال

هشام أبو العطا

التشييد والتعمير

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