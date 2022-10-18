اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 06:42 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة جنوب روسيا إلى 15 قتيلا و23 جريحا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:51 م
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة جنوب روسيا إلى 15 قتيلا و23 جريحا سقوط طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط طائرة حربية من طراز "سو-34" على حي سكني في مدينة ييسك جنوبي البلاد إلى 15 قتيلا بينهم 3 أطفال، و23 جريحا.

 

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، انتهاء عملية الإنقاذ وإجلاء أكثر من 360 شخصا من المبنى الذي اندلعت فيه النيران جراء سقوط الطائرة.

 

 

وأكدت الوزارة نجاة طياري الطائرة بعد تمكنهما من القفز بالمظلات، موضحة أن الطائرة سقطت نتيجة اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع في مهام تدريب، وأعلنت سلطات المدينة الحداد على أرواح الضحايا لمدة ثلاثة أيام.

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الإثنين، تحطم طائرة من طراز "سو-34" أثناء جولة تدريبية روتينية، جنوبي البلاد.


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