إحالة 210 موظفين بمستشفى إيتاى البارود للتحقيق خلال حملة الانضباط الإدارى

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.
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وشددت "بلبع" على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
وفي هذا الشأن نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية، حيث أسفرت تلك الحملات عن إحالة 210 من العاملين بالمستشفي العام بإيتاى البارود للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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