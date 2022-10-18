إحالة أوراق سيدة وعشقيها للمقتى لقتلهما الزوج في سوهاج.. و20 ديسمبر النطق بالحكم

سوهاج عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الثلاثاء ، إحالة أوراق المتهم "م.ا.ع" 20 سنة عامل ، و"و.ط" 25 سنة ربة منزل إلى فضيلة المفتي وحددت جلسة 20 ديسمبر للنطق بالحكم بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه"خ.ا" بسكين بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد أمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

و تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢١ بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه والعثور على جثته داخل مسكنه غارقا فى دمائه أثر طعنه بالسكين ،وكشفت التحريات وجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول والمتهمة الثانية زوجة المجنى عليها وفى يوم الحادث وجد المجنى عليه زوجته المتهمة مع المتهم الأول داخل المنزل فقررت التخلص منه وانهالت عليه طعنا بالسكين حتى فارق الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها المتقدم