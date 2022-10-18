"أين كنا.. وكيف أصبحنا".. أبرز الإنجازات فى السياحة والآثار بشهادات دولية

حققت مصر العديد من الإنجازات فى مجالى السياحة والآثار خلال السنوات الماضية، ورغم ما واجهته دول العالم أجمع من أزمات متتالية كجائحة كورونا والتى تسببت فى تعطل حركة السفر بشكل كامل فى بعض الأوقات إلا أن الدولة المصرية استمرت فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها فى مجال السياحة بجانب إقامة انجاز المشروعات العملاقة فى المجالين، وتوفير عنصر الأمان والذى كان له تأثير إيجابى كبير وتقدم مصر فى العديد من المؤشرات نبرزها فى السطور التالية..

تقدمت مصر 32 مركزًا بمؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التى تمكن من استدامة ومرونة التنمية بمجال السياحة والسفر، حيث شغلت المركز 51 عام 2021، مقابل المركز 83 عام 2015.

تقدمت 38 مركزًا فى مؤشر الدول الأكثر أمنًا حيث شغلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019، علمًا بأن المؤشر الصادر عن Global Financeأضاف فى نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا.

تقدمت مصر 20 مركزًا فى مؤشر الأمن والأمان للوافدين الصادر عن InterNationsوالذى يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث شغلت مصر المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016.

تقدمت مصر 7 مراكز بمؤشر الإرث الصادر عن US Newsوالذى يقيم عوامل الجذب التاريخية والجغرافية والثقافية، وقد احتلت مصر المركز 6 عام 2022، مقارنة بالمركز 13 عام 2016.

فازت مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص فى العالم لعام 2021، وفقًا لمجلةDive Magazine كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 وجهات سياحية لزيارتها عام 2022، وفقًا لدليل السفر Lonely Planet، فضلًا عن اختيارها ضمن أفضل خمسة مقاصد سياحية فى القارة الأفريقية وفقًا لمجلة Financial Times.

اختيار مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها فى خريف عام 2022، وفقًا لتقرير CNN Travel، علاوة على اختيار مدينتى القاهرة والأقصر كأحد أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2022، وفقًا لموقع Tripadvisor.