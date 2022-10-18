أمن الجيزة يضبط المتهمين باحتجاز صاحب محل فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين باحتجاز صاحب محل، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في كرداسة، بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب محل تجاري، اتهم فيه 4 أشخاص باحتجازه في كرداسة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه لمسكنهم، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات بينهم، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.