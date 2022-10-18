أسعار النفط تسجل 92.39 دولار لبرنت و86.34 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم،92.39دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 86.34 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم ارتفاعا طفيفا جاء مدعوما بضعف الدولار ومشاكل العرض .

وتفاقمت أزمة الوقود في فرنسا، وصادرت الحكومة المزيد من مستودعات المحروقات، في حين دعت النقابات العمالية الكبرى لإضراب اليوم الثلاثاء يشمل قطاعات النفط والطاقة والنقل والتعليم وإدارات الدولة.

وفي وقت سابق، صادرت الحكومة الفرنسية مستودعين للمحروقات مع تواصل الإضراب في مصاف تابعة لمجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية.

وقالت وزيرة انتقال الطاقة أنييس بانييه-روناشيه إن مصادرة المحروقات "ضرورية للغاية حتى يتمكن الناس من مواصلة الذهاب إلى العمل".

قال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل المصادرة".

وأضاف على قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية "ولى وقت التفاوض؛ كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب من أجل المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم.

ويتواصل في فرنسا إضراب عمال المصافي النفطية للمطالبة برفع الرواتب، مما أثر بشكل كبير على مستوى التزود في محطات الوقود؛ وأدى ذلك إلى اضطرابات متفاوتة مست نهاية الأسبوع نحو 30% من محطات الوقود.