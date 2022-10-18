أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مصر للألومنيوم، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الدولية للأسمدة والكيماويات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، أم بي للهندسة، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.354 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 9.81%، واستحوذت المؤسسات على 26.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 51.6 مليون جنيه، 8752 جنيه، 45.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 104.8 جنيه، 71.1 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 10163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12500 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3165 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3734 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1223 نقطة.

وصعدت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 45.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 24.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.207 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.50%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 12.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.83%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.01%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.19%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.13%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.272 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.