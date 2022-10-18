أخلاقنا الجميلة.. كيف يتعامل طفلك مع زميله المتوحد بالمدرسة؟

علينا جميعًا أن نعلى شعار أخلاقنا الجميلة في كل ما نراه حولنا من تصرفات وقيم مع الأشخاص الذين نتعامل معهم، ونقدرهم ونحترمهم مهما كان لونهم أو شكلهم أو قدرهم من التعليم.

وفى هذا الإنفوجراف نقدم عدد من النصائح حول كيف يتعامل طفلك مع زميله المتوحد بالمدرسة ؟



اخلاقنا الجميلة

- البحث عن اهتمامات مشتركة مع زميلك، ومشاركتها سويا، مثل الرياضة والموسيقى والكتب وغيرها من الأنشطة المختلفة.

- التواصل مع زميلك المصاب بالتوحد بسرعة مناسبة له، واستخدم جمل قصيرة معه وإيماءات للوجه لسرعة التواصل معه.

- إذا كان يتصرف بأمر غير لائق يمكن إخباره بالصواب بشكل لطيف.

-عليك أن تكون أكثر صبرا مع زميلك لأنه قد يستغرق وقتا أطول من غيره فى الاستجابة لبعض الأمور.

- دافع عنه إذا رأيت أى شخص يضايقه أو يتنمر عليه وأخبر الأطفال الآخرين أن يتوقفوا عن فعل ذلك، وإذا لم يفعلوا أخبر مدرسك.