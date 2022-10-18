اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.. حجز المتهمين باحتجاز صاحب محل فى كرداسة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 06:50 م
أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.. حجز المتهمين باحتجاز صاحب محل فى كرداسة كلابش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين باحتجاز صاحب محل، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى كرداسة، بسبب خلافات بينهم على ذمة تحريات المباحث.
 
وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة والاستماع إلى شهود الواقعة لكشف ملابسات الحادث.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب محل تجارى، اتهم فيه 4 أشخاص باحتجازه في كرداسة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه لمسكنهم، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات بينهم، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جرائم الخطف

أمن الجيزة

إيصالات أمانة

النيابة العامة



الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق بأسلوب "كسر الباب" فى مدينة 15 مايو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:54 م

تجديد حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية فى سوهاج 15 يوما

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:37 م

إخلاء سبيل المتهمة بعرض طفلتها للبيع على فيس بوك واستمرار حبس زوجها

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:27 ص

تجديد حبس متهم بسرقة 650 ألف جنيه من شقة فى مدينة بدر 15 يوما

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:22 ص

حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:21 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة