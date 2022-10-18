أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.. حجز المتهمين باحتجاز صاحب محل فى كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين باحتجاز صاحب محل، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة فى كرداسة، بسبب خلافات بينهم على ذمة تحريات المباحث.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة والاستماع إلى شهود الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب محل تجارى، اتهم فيه 4 أشخاص باحتجازه في كرداسة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراج المجني عليه لمسكنهم، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بسبب خلافات بينهم، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.