150 شابا وفتاة بكفر الشيخ يشاركون في الملتقى الأول بالعاصمة الإدارية.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشارك 150 من شباب وفتيات كفر الشيخ في الملتقى الأول "شباب يدير شباب و أعضاء البرلمان"، الذي سيقام بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، ضمن احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكرى نصر أكتوبر العظيم، تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، من بينهم 100 من أعضاء برلمان شباب و50 متطوع بفريق YLY بمحافظة كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشباب المشارك قبيل توجههم إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، بحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب، كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الملتقى ينعقد بالعاصمة بمشاركة أعضاء البرلمان و شباب يدير شباب من محافظات مصر وذلك ضمن احتفالات الوزارة بذكرى نصر أكتوبر المجيد، واختيار العاصمة الإدارية، جاء ليمنح قيادات الشباب والمتطوعين الفرصة للتجول ومطالعة الإنجازات العظيمة التى تقام على أرض مصر بالعاصمة .

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة المحتضنة للفعاليات، تُعد إحدى الصروح الرياضية المتميزة ضمن العديد من الإنجازات والمشروعات الكبرى التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يشارك أعضاء برلمان الشباب وفريق شباب يدير شباب، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب ومحمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى يرافقه فريق عمل.



المشاركون في ملتقى العاصمة الإدارية



جانب من المتطوعين



لقاء وكيل شباب كفر الشيخ بالشباب المشارك في ملتقى العاصمة الإدارية