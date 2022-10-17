اليوم السابع
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"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على مسند رأس على شكل المعبود بس

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:01 م
"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على مسند رأس على شكل المعبود بس المعبود بس
كتب محمد أسعد

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تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
 
استخدم المصريين القدماء مساند للرأس مجوفة لإراحة رؤوسهم أثناء النوم. عادة ما يتم إضافة وسادة من الكتان لجعلها مريحة.
 
تم العثور على العديد من مساند الرأس مصنوعة من مواد مختلفة بمقبرة الملك توت عنخ آمون، منها هذا المسند القابل للطي والمصنوع من العاج، كما نُقش عليه منظر المعبود "بس" فهو هو حامي الأطفال والنساء والنائمون.

وزارة السياحة والآثار

توت عنخ آمون

الملك الذهبي



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