وزير الصناعة الفرنسي: سنستخدم صلاحيات لإجبار عمال المصافي على استئناف النشاط

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قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور "إنه في حال استمر الإضراب في مصافي التكرير ومستودعات الوقود التابعة لـ"توتال إنيرجيز و"إيسو-إكسون موبيل"، فقد تستخدم الحكومة مجددا الصلاحيات التي تخولها إجبارهم على العودة إلى العمل".



وأضاف وزير الصناعة الفرنسي - بحسب المنصة الإخبارية لراديو "فرانس إنفو" - "نحن لسنا هنا لنشر شاحنات عسكرية على جميع الطرق في فرنسا، لكننا هنا لإظهار أن الحكومة تعمل على حل الوضع مع تقدم مفاوضات الأجور".



ودعا المنظمات النقابية إلى تحمل المسؤولية، واصفا الوضع بأنه "غير مرض"، حيث تواجه نحو 30% من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات.



وأكد الوزير الفرنسي أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لضمان تحسن الأمور تدريجياً في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها بموافقة الأغلبية ستكون ملزمة للجميع.



يذكر أن رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن كانت قد حذرت العمال المضربين في مصافي التكرير من أنها قد تستخدم صلاحيات تخولها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحركهم، إذ خرجت أربع من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة، بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدمته شركة "توتال إينرجيز" الرائدة في قطاع المحروقات.