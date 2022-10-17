اليوم السابع
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وزير الأوقاف يستقبل نظيره بدولة مالى لتعزيز سبل التعاون المشترك

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:16 م
وزير الأوقاف يستقبل نظيره بدولة مالى لتعزيز سبل التعاون المشترك وزير الأوقاف يستقبل نظيره بدولة مالي لتعزيز سبل التعاون المشترك
كتب على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمدو كوني وزير الشئون الدينية والعبادة بدولة مالي اليوم الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين. 

وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، وتبني وزارة الأوقاف للفكر المستنير منهجًا ثابتًا، مع العمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، ومن خلال برامجها التدريبية داخليًّا وخارجيًّا بأكاديمية الأوقاف الدولية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم.
 
من جانبه ثمن الدكتور محمدو كوني وزير الشئون الدينية والعبادة بدولة مالي جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها في مواجهة الفكر المتطرف.
وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف المصري وزير الشئون الدينية والعبادة بدولة مالي نسخًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، وهو ما أشاد به الدكتور محمدو كوني، مؤكدًا أن هذه الإصدارات وتنوعها يعد بمثابة صحوة عقلية لا مثيل لها، كما ناقش الوزيران تزويد الدوائر الإسلامية بمالي بإصدارات الأوقاف المصرية، وتدريب بعض الأئمة من دولة مالي بأكاديمية الأوقاف الدولية.
 
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