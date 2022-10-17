وحدة السكان بالأقصر تنهى تدريب 500 شاب وفتاة من قرى حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انتهت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، من فعاليات تدريبات مركز إسنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك على مدار الأسبوع الماضى، حيث استهدفت تلك التدريبات دعم 500 شاب وفتاة حول المهارات الريادية والتثقيف البنكى ضمن مبادرة "أملك فى عملك يساوى حياة".

وتقول رجاء شوقى مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم إنتهاء تدريبات مركز إسنا بقرى حياة كريمة، والتي بدأتها وحدة السكان مطلع الأسبوع السابق حيث استهدفت 500 شاب وفتاة من مركز إسنا وقرى حياة كريمة، وذلك لتدريبهم على المهارات الريادية والتثقيف البنكي، ضمن خطة مبادرة (أملك ×عملك = حياة)، والتي أطلقتها وحدة السكان بالأقصر عقب مؤتمر الشباب آمال وتطلعات في مارس الماضي.

وأضافت مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم تلك التدريبات بحضورها ومتابعة الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان بالأقصر، وعضو المجلس الإقليمي للسكان والمشرف العام على المبادرة، وممثل عن مديرية الشباب والرياضة عبد الرؤوف حامد على مدير إدارة الشباب والرياضة بإسنا، حيث قام بالتدريب للشباب والفتيات كل من عرفة الرملي مدير المعاملات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، وأحمد عادل مدير الشمول المالي ببنوك مصر، وهدير موسى ومحمد كمال مسئولي مبادرة رواد النيل.

وأوضحت رجاء شوقى، أنه استضاف التدريب جمعية المحافظة على القرآن الكريم بإسنا، وقام بالتنسيق والتنظيم فريق جمعية الخير والبركة بإسنا، مؤكدةً على أن فريق عمل المبادرة سينتقل لقرى حياة كريمة الأسبوع الحالي لتدريب 360 شاب وفتاة من مركز ومدينة أرمنت.