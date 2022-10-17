وحدة إرشاد أكاديمى وأنشطة فنية ورياضية لطلاب كلية تربية جامعة الزقازيق

كتب بهاء نبيل

عقدت كلية التربية المؤتمر العلمي للعام الجامعي 2022/2023 برئاسة الدكتور فاتن فاروق عميد الكلية، وكل من الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الله الفقي وكل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور السيد ابو هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة ، وقد رحبت عميدة الكلية بالسادة الحضور كما وجهت الشكر للوكلاء والمدير العام بالكلية علي ما يبذلوه من جهد وعمل لرفعة شأن الكلية.



وفي سياق متصل تم عرض ما تم انجازه في كل قطاعات الكلية فجاء استعراض الدكتور أحمد سالم لإنجازات قطاع شئون التعليم والطلاب تحت شعار "الجودة على أرض الواقع قدر الإمكان والطالب أولا" حيث تسعى وكالة شئون التعليم والطلاب إلى تحقيق ذلك من خلال عدة مسارات ، تمثلت فيما يلي: فيما يخص إدارة شئون الطلاب بالكلية تم تأسيس البنية اللوجستية من توفير أجهزة كمبيوتر وطابعات وتدريب موظفي شئون الطلاب على كيفية توظيف الكمبيوتر في أعمال شئون الطلاب المتنوعة، كما تم تصميم برنامج إلكتروني يتضمن كل بيانات الخريجين، وجاري تجهيز البنية التحتية للقاعات والمدرجات بأجهزة الداتاشو وأجهزه صوتية حديثة وبعض السبورات التفاعلية من خلال دعم إدارة الجامعة، كما تم تجهيز معمل لغات رقمي جديد بالكلية ودخوله للخدمة.

كما تم تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني الداخلي لتشعيب طلاب الفرقة الأولى المستجدين على الشعب المختلفة بالكلية لتبدأ الدراسة من الأسبوع الأول.

وفي العام الماضي طبقت اللائحة الجديدة الخاصة بنظام الساعات المعتمدة، وأنشأت وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية والتي لعبت دورا كبيراً في مساعدة الطلاب على اختيار المقررات وفقاً لنظام الساعات المعتمدة.



كما تم إعداد الدليل الرقمي التفاعلي للطلاب المستجدين لأول مره وفق اللائحة الجديدة بالكلية (نظام الساعات المعتمدة)، كما انطلق المؤتمر العلمي الطلابي الأول لطلاب وطالبات كلية التربية للعام الدراسي 2022/2023م ولأول مرة بجامعة الزقازيق تحت شعار " نحو جيل مبدع من معلمي المستقبل الرقمي"، وقد شارك بالمؤتمر لجان علمية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمساعدة الطلاب في إعداد بحوثهم ومشاريعهم وكذا تحكيمها، بالإضافة إلى المعرض المصاحب لعرض ابتكارات ومنتوجات طلاب كلية التربية، وعرض بوسترات للأبحاث العلمية.

كما استخدمت وكالة شئون الطلاب الدعاية الرقمية لطلاب الكلية من خلال انشاء جروب رسمي بعنوان "طلاب كلية التربية جامعة الزقازيق 2022" لنشر كل ما يخص الطلاب بشكل رسمي لاستقاء المعلومة الصحيحة حيث تم تصميم ونشر فيديوهات تعريفية للبرامج المميزة الجديدة بالكلية وبرامج الكلية العادة ومنظومة الامتحانات.

هذا وقد تم الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة والمشاركة في المسابقات على مستوى الجامعة حيث تم المشاركة في مسابقات كرة القدم وتنس الطاولة ومسابقة المسرحية ذات الفصول الثلاثة (مسرحية أول من رأى الشمس- مسرحية الغريب) وحققت الكلية عدد من الجوائز على مستوى المسرح، كما تم تطوير بيانات النجاح للطلاب الخريجين للعام الجامعى 2022م/2023م ، كما اطلقت الوكالة عدد من المبادرات لخدمة الطلاب وتوعيتهم منها مبادرة "احمي نفسك"

بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع وحدة الجودة في تصميم الكتب الإلكترونية وإنتاجها واستخدام المنصة الرقمية للكلية، ودعم منظومة التعليم الإلكتروني بالكلية وتطلب ذلك إنشاء وحدة التعليم الالكتروني بالكلية.

كما سعت الوكالة لإطلاق دورة مكثفة مجانية للمرة الأولى للطلاب المستجدين بشعبة اللغة الإنجليزية هذا العام لمدة أسبوعين، كما اطلقت دورة مكثفة أخرى مجانية للمرة الأولى للطلاب المستجدين بشعبة اللغة الفرنسية لتنمية مهارا التواصل الشفهي والنطق الصحيح.

الجدير بالذكر أن كلية التربية جامعة الزقازيق تضع في خططها المقبلة تطوير منظومة التدريب الميداني، وإعداد برامج مميزة جديدة وفق حاجات سوق العمل وإضافتها للائحة الجديدة، وإنشاء وحدة جديدة بالكلية بمسمى "وحدة الإرشاد النفسي والاجتماعي " لمواجهة الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تواجه الطلاب والطالبات ومحاولة مساندتهم .



ارشاد اكاديمى وانشطة فنية ورياضية لطلاب كلية تربية جامعة الزقازيق (1)



ارشاد اكاديمى وانشطة فنية ورياضية لطلاب كلية تربية جامعة الزقازيق (2)



ارشاد اكاديمى وانشطة فنية ورياضية لطلاب كلية تربية جامعة الزقازيق (3)



المؤتمر العلمي للعام الجامعي (1)



المؤتمر العلمي للعام الجامعي (2)



المؤتمر العلمي للعام الجامعي (3)



المؤتمر العلمي للعام الجامعي (4)



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من الحدث (3)







