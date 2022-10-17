هل تشعر ببرودة جسمك بشكل مفاجئ؟.. 4 أسباب وراء ذلك أبرزها الأنيميا

كتبت فاطمة ياسر

بعض الأشخاص يتعرضون للشعور ببرودة في الجسم دون سابق إنذار، أي بشكل مفاجيء، وهذا الأمر يعد علامة علي الإصابة بمرض ما في حالة استمراره وتكرار هذا الأمر لفترة طويلة.

وحول ذلك قدم موقع “HEALTHLINE” أبرز وأهم الأسباب المؤدية للشعور ببرودة الجسم بشكل مفاجيء، ومنها: