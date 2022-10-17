موظف يكشف تفاصيل تورطه فى سرقة مبلغ مالى من شركة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف موظف متهم بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق بارتكاب الواقعة عقب القبض عليه، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه، وذكر أنه استغل عمله بمقر الشركة، واستولى على النقود وفر هاربا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة، حتى لا يتم التوصل لهويته عقب السرقة، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من كشف هويته وضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شركته في الوراق.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظف بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.