مهندس شاب يحاكى بتلاوته الشيوخ محمد رفعت ومصطفى إسماعيل والحصرى.. فيديو

الشرقية - فريق المحافظات

محمد السيد الجبالى شاب شرقاوى أنهى دراسته فى كلية الهندسة لكنه كرس كل جهده وحياته لحفظ القرآن الكريم ودراسة أحكامه حتى أصبح يرتل ويجود القرآن بصوت عذب يشجى كل من يسمعه.

الشاب محمد السيد الحبالى ابن قرية الدميين مركز فاقوس محافظة الشرقية بدأ فى حفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظافره والتحق بكتاب القرية وأتم حفظ القرآن فى سن 15 سنة، ورغم أنه لم يلتحق بالأزهر الشريف، والتحق بالتعليم العام إلا أنه كان دائما من المتفوقين وحصل على كلية الهندسة.

يقول الشيخ محمد السيد الحبالى عشقت برامج إذاعة القرآن الكريم واستطعت محاكاة برامجها بإتقان وأيضا عشقت مشاهير تجويد القرآن الكريم بالإذاعة، منهم الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت.

وعندما ذاع سيطى فى تجويد القرآن اتجهت لصقل موهبتى الصوتية وتعلمت المقامات على يد الدكتور أحمد مصطفى كامل، وذلك جعلنى أتقن مخارج الحروف ودرجات الصوت.

وقال، إن حلمى أن يتم اعتماده قارئا بإذاعة القرآن الكريم وأن أزور جميع الدول الإسلامية لقراءة القرآن الكريم وأتمنى أن ألف العالم بالقرآن.

وأضاف الحبالى، أن القرآن الكريم غير من طريقة تفكيره وجعله يفكر بعمق فى كل شيء يقوم به.