اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول أوكرانى: حريق هائل بمنشأة للطاقة فى دنيبروبتروفسك إثر سقوط صاروخ

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:32 ص
مسئول أوكرانى: حريق هائل بمنشأة للطاقة فى دنيبروبتروفسك إثر سقوط صاروخ الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

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قال مسئول أوكراني، اليوم الإثنين، إن حريقا هائلا شب في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بعد إصابتها بصاروخ خلال الليل.

وحسب موقع العين الإخبارى، أضاف فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة تلجرام: "دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية، بينما أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير".

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد.

وشمل الإعلان مناطق ميكولايف وبولتافا وخاركوف وتشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك. كما أعلن مسؤولون أوكرانيون التأهب في زابوروجيه وأوديسا.

وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بوقوع عدة انفجارات في أجزاء مختلفة من أوكرانيا، بينما قال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن العديد من المدن الأوكرانية تعاني من نقص في الكهرباء.


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