محمود مسلم: هناك أزمات كبيرة تتعلق بمسألة الوعى بعيدا عن الإعلام

كتب ـ بيشوى رمزى

قال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن محمود مسلم، إن هناك أزمات كبيرة تتعلق بمسألة الوعي بعيدا عن الإعلام منها تراجع دور الأسرة وتراجع التعليم والثقافة، وكذلك الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية، موضحا أن الإعلام ناقل للحقيقة.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تفرض واقعا جديدا، وبالتالي تفرض معاييرها وهو ما بنبغي النظر إليه بعين الاهتمام في ظل تراجع الأولويات، وهو ما يؤثر على أولويات منطقتنا العربية.

وأوضح مسلم أن التنمية في الوطن العربي هي الملاذ لهذه الأمة لتحقيق النهوض، مشيرا الى التحالفات التي تشهدها دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف.