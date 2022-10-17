اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محمود مسلم: هناك أزمات كبيرة تتعلق بمسألة الوعى بعيدا عن الإعلام

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:43 م
محمود مسلم: هناك أزمات كبيرة تتعلق بمسألة الوعى بعيدا عن الإعلام عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن محمود مسلم
كتب ـ بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الوطن محمود مسلم، إن هناك أزمات كبيرة تتعلق بمسألة الوعي بعيدا عن الإعلام منها تراجع دور الأسرة وتراجع التعليم والثقافة، وكذلك الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية، موضحا أن الإعلام ناقل للحقيقة.
 
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تفرض واقعا جديدا، وبالتالي تفرض معاييرها وهو ما بنبغي النظر إليه بعين الاهتمام في ظل تراجع الأولويات، وهو ما يؤثر على أولويات منطقتنا العربية.
 
وأوضح مسلم أن التنمية في الوطن العربي هي الملاذ لهذه الأمة لتحقيق النهوض، مشيرا الى التحالفات التي تشهدها دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف.

الإعلام

المؤسسات الدينية

التعليم

مواقع التواصل الاجتماعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة