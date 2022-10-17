محافظ دمياط تتابع مستجدات العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا، اليوم ،لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، حيث حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم و رؤساء الادارات الهندسية والادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وناقشت " المحافظ " كافة الخطوات والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية بالمنظومة بجميع المراكز والمدن، مؤكدة على المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، وذلك لرصد اى مخالفات للبناء او تعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معها ،كما وجهت تعليمات مشددة إلى الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة اى متغيرات يتم رصدها و سرعة التعامل مع أى مخالفة ..

و أكدت " محافظ دمياط " مجددا على تقديم تقرير دورى بشأن ما تم تنفيذه بهذا الخصوص، لافتة إلى أنه يتم متابعة آخر المستجدات بشكل مستمر ،كما شددت أنه لن يتم السماح بتلك الظاهرة مرة أخرى ، كما أوضحت " الدكتورة منال عوض " أن منظومة المتغيرات المكانية تم دعمها بكافة الامكانات علاوة على تدريب العاملين على آلية التعامل مع المنظومة لدعم الجهود المبذولة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف..

وعلى صعيد آخر، ، أصدرت تعليمات مشددة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات بكافة المناطق، مؤكدة أن المحافظة لن تسمح باى تهاون او تقصير فى التعامل مع تلك الملفات وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين.