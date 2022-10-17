محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويبحث حلها

المنوفية - محمد فتحى

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث كلف المحافظ المستشار القانونى بإبداء الرأى تجاه طلب مواطنة بشبين الكوم تلتمس الموافقة على بيع قطعة أرض زال عنها النفع العام طبقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018، كما استمع المحافظ الى طلب مواطن بأشمون يلتمس الموافقة على التحاق ابنته بالتعليم الثانوى العام نظرًا لإصابتها بمرض يحول دون التحاقها بالتعليم الفنى مراعاة لحالتها الصحية والذهنية، وعلى الفور أمر المحافظ بعرضها على لجنة طبية لتحديد حالتها حتى يتسنى تطبيق القواعد عليها.

كما تضمن اللقاء شكوى معلمة بناحية شبراخلفون بشبين الكوم تتضرر من تعنت أحد زملائها مما يلحق الضرر بها ويعوق دون توفير الجو الملائم لاتمام العملية التعليمية، وقد وجه المحافظ الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص الشكوى لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما أحال المحافظ طلب مواطن بناحية كوم الأخضر بشبين الكوم يلتمس توفير مساعدة مالية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء عملية زراعة كلي لابنه إلى لجنة المساعدات لفحص الطلب واتخاذ اللازم مراعاة لحالته الاجتماعية والصحية الصعبة، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.