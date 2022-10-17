محافظ البحر الأحمر يفتتح سوق الدهار النموذجي بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى لمجمع خدمات الدهار الجديد، " سوق الدهار " الذي يضم مرحلتين، وتشمل مرحلته الأولى أول سوق حضاري ونموذجي في مدينة الغردقة، وبعدها تفقد مشروع عمارات الاسكان الفاخر الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ويهدف إلى تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة.

أكد محافظ البحر الأحمر، أن مجمع خدمات الدهار الجديد ، تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر، وتم إنشاؤه على مرحلتين، حيث بلغت تكلفة مرحلته الأولى التي تم افتتاحها اليوم بتمويل من محافظة البحر الأحمر، وبإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، وتشمل 148 محل بمساحات مختلفة ( 27 - 36 - 56 )، عبارة عن مخبز وحلواني ومحلات أدوات منزلية ومطاعم وكافتيريات، إضافة إلى محزن للنفايات، و2 ثلاجة بمساحات مختلفة ( 140 متر مربع - 150 متر مربع)، لافتاً إلى أن المجمع مغطى بنظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية كامل، كما يحتوي المجمع على مبنى إداري متكامل ودورات مياه لخدمة مستأجرى المحلات ورواد المجمع، موجهاً بالبدء في نقل التجار إلى السوق الجديد في أسرع وقت، بمجرد إنهاء كافة إجراءاتهم التعاقدية.

أشار المحافظ، إلى أنه جرى إنشاء المرحلة الثانية من مجمع خدمات الدهار ( الباكيات ) بإجمالي 408 باكيات بمساحات حوالى 12 مترا لكل باكية بهدف إخلاء سوق الدهار الموجود بقلب المدينة بالكامل ونقله إلى مجمع الخدمات الجديد، ويوجد بجوار مجمع الخدمات بكافة مراحلة موقف النقل الداخلى وكذا جراج سيارات لرواد مجمع الخدمات، ليتمكن المواطن من شراء كافة أحتياجاته بكافة أنواعها من نفس المكان، لافتاً إلى أنه تم إنشاء باكيات على مرحلتين، المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها عددها 204 باكيات وجاهزة للتشغيل، والمرحلة الثانية وجارى العمل بها وتنتهى خلال شهر من تاريخه، ويضم أيضاً المجمع مبنى إداري ودورات مياه لخدمة مستأجرى الباكيات وخدمة المواطنين، والمشروع بتمويل من محافظة البحر الأحمر.

أوضح المحافظ، أنه تم إنشاء السوق الجديد، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، ويأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، وما ينجم عنها من جرائم مختلفة منها التكدس المروري وتشويه الشكل الجمالي، خاصة وأننا في مدينة سياحية عالمية، بخلاف سرقة التيار الكهربائي من بعض الباعة.

أشار المحافظ، إلى أن تصميم السوق في حد ذاته يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، ويواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجري بشوارع وميادين الغردقة، كما يضم السوق بداخله بعض المحلات الخدمية الأخرى منها صيدلية وسوبر ماركت، فضلاً عن أنه يضم مساحات واسعة ومنظمة، ويتم بداخله تطبيق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان.

أكد محافظ البحر الأحمر، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل محافظة البحر الأحمر، جهودها لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة توجيهات القيادة السياسية بإجراء حوار مجتمعي مع المواطنين والتجار قبل نقلهم للتعرف على مطالبهم، حيث تمت مراعاة تلك المطالب، فضلاً عن إنشاء السوق الجديد في موقع متميز لتسهيل عملية تنقل المواطنين، حيث تم إنشاءه بالقرب من موقف سيارات.

كما سادت حالة من الفرحة والترحيب الكبير من قبل المواطنين، حيث يرون أن المجمع الجديد يوفر عليهم التعب والمشقة،نتيجة قربه من موقف السيارات،فضلاً عن أنه يسهل رقابته من قبل الجهات المعنية، ومتابعة جودة السلع المقدمة، فضلاً عن السيطرة على الأسعار، ووجهوا الشكر إلى الرئيس السيسي، لشعوره بالمواطنين وحرصه على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

تفقد بعدها محافظ البحر الأحمر، 2 عمارة من مشروع الإسكان الفاخر، البالغ عددها الإجمالي 35 عمارة سكنية، سيتم طرحها للمواطنين بنظام المزايدة العلنية، وذلك في ضوء توجهات الدولة بتعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، حيث أوضح المحافظ أن المرحلة الأولى للمشروع وجارى تنفيذها تشمل 17 عمارة تحتوى كل عمارة على 20 وحدة سكنية كل عمارة مكونه من خمسة أدوار، يحتوى كل دور على 4 وحدات سكنية، حيث تبلغ مساحة الوحــــــــدة حوالى 150 متر مربع، مكونة من ثلاث حجــــــــرات ومطبخ و2 حمام، والوحدات السكنية جميعها كاملة التشطيب، لافتاً إلى أنه سيتم توصيل كافة المرافق للمشروع ( مياه شرب – صرف صحى – كهرباء – رصف طرق داخلية ) وكذلك انارة عامة.