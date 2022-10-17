محافظ الإسماعيلية يفتتح مركز طب أسرة أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم، مركز طب أسرة أبو سلطان بقرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد وذلك فى ضوء احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية ودكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة و دكتور أحمد البرعي مدير فرع الإسماعيلية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد بشارة المركز الطبي والذي يتم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتشغيل مراكز ووحدات الرعاية الأولية حيث يقدم الخدمة والرعاية الطبية ل 25 ألف مواطن.

ويضم المركز غرف الطوارئ، طب الأسرة، الباطنة، الأسنان، الأطفال، النساء، المعمل، الأشعة، إضافة إلى خدمات الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بشكل دوري سنويًا وتمثل الرعاية الأولية 80٪ من الاحتياجات الصحية للأفراد.

فضلًا عن أنها تسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى.

كما تقدم خدمات الطوارئ والإحالة إلى منشآت الرعاية الثانوية والثالثة.

ومن جانبه أكد دكتور حطب أن المركز يعد إضافة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية حيث أنه يحتوي على جهازين لأشعة السونار على أحدث الطرازات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية وتم تجهيز المركز بالكامل وتأسيسه من مخازن التموين الطبي والقطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة بأحدث الإمكانيات.

كما تم تدعيم المركز بالقوى البشرية من أطباء وصيادلة وفنيين وإداريين، التي تعمل تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

وأشار دكتور البرعي إلى أن مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية هى المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين حيث قدمت مراكز ووحدات الرعاية الأولية بفرع الإسماعيلية أكثر من مليون و٨٠٠ ألف خدمة طبية منذ بدء التدشين حتى الآن.

ومؤكدًا أنه من المقرر انضمام 66منشأة صحية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين بمحافظة الإسماعيلية، تشمل 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة صحية، تم تشغيل 4 مستشفيات منهم:

«مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي»، بالإضافة إلى 32مركز ووحدة صحية حتى الآن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

وخلال الافتتاح، حرص بشارة على حث الأطقم الطبي والتمريض على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة.

و تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففي 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.