محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال الصيانة بمدرسة الطائف

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،اليوم الاثنين أعمال الصيانة بمدرسة الطائف الرسمية لغات بحي ثالث الإسماعيلية والتابعة لإدارة شمال التعليمية وذلك فى ضوء احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد بشارة أعمال الصيانة بالمدرسة التي بلغت التكلفة الإجمالية لها حوالي 3 ملايين و891 ألف جنيهٍ بمساحة إجمالية 13283م٢، تحتوي على 70 فصلا دراسيا ومعامل لغات و وسائط تعليمية و حجرات للأنشطة المتنوعة.

وقد بدأت الاحتفالية بعرض من فريق كشافة المدرسة ثم عرض فني من فريق المدرسة عن انتصارات أكتوبر المجيدة و العيد القومي للمحافظة.

وخلال الافتتاح، تفقد بشارة عدد من الفصول الدراسية واطمئن على حسن سير العملية التعليمية و انتظامها من خلال لقاءه بالطلبة والطالبات وهنأهم بحلول العام الدراسي الجديد 2022/2023 متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية.

و تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففي 16 أكتوبر 1951اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.