محافظ أسيوط يتفقد محطة صرف صحي أبنوب والفتح بتكلفة مليار و300 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لتلافي الملاحظات بمشروع محطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح تمهيدًا لتشغيلها التجريبي السبت القادم، وذلك بطاقة انتاجية 82 ألف م3/ يوم بعد تذليل العقبات ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي أبنوب الفتح بتكلفة مليار و300 مليون جنيه لخدمة المركزين، وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة المهندس هشام درة رئس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والوادى الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف، مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز، والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

تفقد محافظ أسيوط، ومرافقوه أقسام محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والتي تم إنشاؤها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة الأسبانية المنفذة للمشروع لمراحل تشغيل محطة المعالجة الثلاثية التي تقوم على المعالجة البيولوجية وتفقد أحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة لافتًا إلى أن المشروع بالكامل يبلغ تكلفته الإجمالية حوالي مليار و300 مليون جنيه ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة ثلاثية تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة بالإضافة إلى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار محافظ أسيوط ، خلال الجولة إلى إنه تم الاتفاق والتنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب، والشركة الاسبانية المنفذة للمشروع لبدء تجارب التشغيل التجريبي السبت القادم وذلك بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات لوجود بعض المعوقات والملاحظات التي تم تلافيها وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع.

ووجه المحافظ، مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز وكافة الجهات لسرعة توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عليها بقرى المحافظة المستهدفة معلنًا تقديمه لكافة الدعم لسرعة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور وتذليل كافة العقبات نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة لافتًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لكافة مواقع العمل ومتابعة معدلات الانجاز والتأكيد على مراعاة شروط ومعايير الجودة في التنفيذ.