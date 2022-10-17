اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:03 ص
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لو سارق كهرباء من عداد مسبوق الدفع القارئ الضوئى هيكشفك.. التفاصيل

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:00 ص
لو سارق كهرباء من عداد مسبوق الدفع القارئ الضوئى هيكشفك.. التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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إذا كنت ممن يخالفون شروط التعاقد أو سارقى التيار الكهربائي، عليك أن تراجع نفسك خاصة وأن تطبيق القارئ الضوئي الجديد الذى تستخدمه شركة شعاع المسئولة عن متابعة استهلاكات المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع ، يكشف أى نوع من أنواع التلاعب بهذه العدادات فيربط شركة التوزيع أولا بأول بكل بيانات العداد منذ تركيبه ويتم تحديثها أول كل شهر إلكترونيا.
 
وفيما يلي كل ما يريد القارئ معرفته عن تطبيق القارئ الضوئي الذى يكشف كافة بيانات مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع:
 
ـ يستطيع تطبيق القارئ الضوئي الذى يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ،  تسجيل بيانات مختلف أنواع العدادات مسبوقة الدفع.
 
- يعتمد القارئ الضوئي على الانترنت فى ارسال البيانات لشركات توزيع الكهرباء بواسطه كشاف شعاع من خلال جهاز صغير يوضع بالعداد ينقل كافة البيانات على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.
 
ـ يهدف هذا التطبيق إلى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.
 
ـ يصعب التلاعب فى تطبيق القارئ الضوئي لانه يسجل البيانات وفقا لوقت و تاريخ وضع الجهاز بالعداد مسبوق الدفع.
 
ـ تستعين شركات توزيع الكهرباء بالقارئ الضوئي لتحرير محاضر ضد سارقى التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات القانونية.
 
ـ بدأت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء استخدام تطبيق القارئ الضوئى لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعداد مسبق الدفع منذ ما يقرب من عام.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

سرقات التيار الكهربائي

القارئ الضوئي



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