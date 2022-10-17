فوكس: 33% فقط من الأمريكيين سيدعمون بايدن في انتخابات 2024‏

قال ثلث الناخبين الأمريكيين، فقط إنهم سيصوتون لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024 ، بينما اعطي أكثر من النصف أصواتهم لشخص آخر، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شبكة فوكس نيوز.
وجد الاستطلاع أن 33 في المائة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يدعمون إعادة انتخاب بايدن ، بينما قال 54 في المائة إنهم سيصوتون لشخص آخر.
وكان معظم نتائج بايدن دعم من حزبه قال 71 في المائة من الديمقراطيين إنهم سيصوتون له في عام 2024 ، مقارنة بـ 13 في المائة من المستقلين و 4 في المائة فقط من الجمهوريين.
ومع ذلك ، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي ، قال جزء كبير من كل مجموعة إنهم لا يعرفون أو أنه من السابق لأوانه القول
تراجعت الحصة الإجمالية لدعم محاولة إعادة انتخاب بايدن 3 نقاط من استطلاع مماثل في يناير ، والذي وجد أن 36 بالمائة سيدعمون الرئيس.
على النقيض من ذلك، ارتفعت نسبة تأييد بايدن 3 نقاط لتصل إلى 46 في المائة في الشهر الماضي ، من 40 نقطة في يوليو.
من جانبه أعرب بايدن عن نيته في الترشح مرة أخرى على الرغم من بعض المخاوف بشأن عمره ، وعدد من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين قد لا يكونون متحمسين لحملة إعادة الانتخاب - على الرغم من أن معدلات تأييد الرئيس الامريكي آخذة في الارتفاع بعد ان سجلت أدنى مستوياتها القياسية خلال الفترة الماضية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة