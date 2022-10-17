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فوكس: 33% فقط من الأمريكيين سيدعمون بايدن في انتخابات 2024‏

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:31 م
فوكس: 33% فقط من الأمريكيين سيدعمون بايدن في انتخابات 2024‏ بايدن
نهال أبو السعود

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قال ثلث الناخبين الأمريكيين، فقط إنهم سيصوتون لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن في ‏السباق الرئاسي لعام 2024 ، بينما اعطي أكثر من النصف أصواتهم لشخص آخر، وفقًا ‏لاستطلاع جديد أجرته شبكة فوكس نيوز.‏
 
وجد الاستطلاع أن 33 في المائة من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم ‏يدعمون إعادة انتخاب بايدن ، بينما قال 54 في المائة إنهم سيصوتون لشخص آخر.‏
 
وكان معظم نتائج بايدن دعم من حزبه قال 71 في المائة من الديمقراطيين إنهم ‏سيصوتون له في عام 2024 ، مقارنة بـ 13 في المائة من المستقلين و 4 في المائة فقط ‏من الجمهوريين.‏
 
ومع ذلك ، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي ، قال جزء كبير من كل مجموعة ‏إنهم لا يعرفون أو أنه من السابق لأوانه القول
 
تراجعت الحصة الإجمالية لدعم محاولة إعادة انتخاب بايدن 3 نقاط من استطلاع ‏مماثل في يناير ، والذي وجد أن 36 بالمائة سيدعمون الرئيس.‏
 
على النقيض من ذلك، ارتفعت نسبة تأييد بايدن 3 نقاط لتصل إلى 46 في المائة في ‏الشهر الماضي ، من 40 نقطة في يوليو.‏
 
من جانبه أعرب بايدن عن نيته في الترشح مرة أخرى على الرغم من بعض المخاوف ‏بشأن عمره ، وعدد من استطلاعات الرأي تشير إلى أن الناخبين قد لا يكونون متحمسين ‏لحملة إعادة الانتخاب - على الرغم من أن معدلات تأييد الرئيس الامريكي آخذة في ‏الارتفاع بعد ان سجلت أدنى مستوياتها القياسية خلال الفترة الماضية
 
 

بايدن

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التجديد النصفي

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الانتخابات الامريكية 2024



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