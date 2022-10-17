"عقب سيجارة" السبب.. السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث بدائرة قسم أول سوهاج دون حدوث إصابات بشرية، وتبين أن من التحريات أن سبب الحريق قيام نجل مالكة الشقة بإلقاءعقب سيجارة مشتعل بالشقة مما نتج عنه إحتراقها.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامة طنطاوى مفتش مباحث المركز والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بشقة دائرة القسم، حيث انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك المدعوة "مني ا ا" 61 سنة بالمعاش وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ"3" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أى إصابات.

وبسؤال مالكة المنزل قررت قيام نجلها المدعو يونس م ي ع 39 سنة عامل ويقيم بذات المنزل بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بالشقة "دون قصد" مما نتج عنه نشوب الحريق، وأكدت إحتراق بعض المنقولات المنزلية بغرفة النوم ونفت الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.