عامل نظافة سابق وراء قتل موظفة بشركة بالقاهرة لسرقتها

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على (موظفة بإحدى الشركات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) متوفاة داخل الشركة محل عملها والكائنة بدائرة القسم، وبها إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة.. أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية - له معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله كعامل نظافة بالعقار محل البلاغ إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الشركة من مبالغ مالية، حيث توجه للشركة بدعوى إجراء أعمال النظافة إلا أن المجنى عليها رفضت دخوله للشركة حال تواجدها بمفردها، فعقد النية على سرقة الشركة كرهاً عنها وفى سبيل ذلك قام بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها ، وإستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.