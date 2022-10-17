اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طارق الملا: مصر ملتزمة وجاهزة لضخ الغاز فوراً للبنان فور استكمال الإجراءات

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:51 م
طارق الملا: مصر ملتزمة وجاهزة لضخ الغاز فوراً للبنان فور استكمال الإجراءات جانب من اللقاء
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني الذى يزور القاهرة حالياً.
 
وتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فوراً إلى لبنان فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء في تصدير الغاز المصرى واستقباله في الاراضى اللبنانية.
 
وأكد المهندس طارق الملا استعداد مصر الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للاشقاء اللبنانيين في مختلف الأنشطة البترولية  في اطار العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيقة.
 
ومن جانبه وجه وزير الطاقة اللبناني الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على موقفها المساند دوماً للدولة اللبنانية خاصة في تلك المرحلة المهمة.
 
حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .

الغاز

تصدير الغاز

لبنان

وزارة البترول

وزير البترول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة