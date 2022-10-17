ضبط 5 أطنان دقيق و6 أطنان أسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز المختلفة بنطاق المحافظة بالإشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 أطنان من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء و6 أطنان و100 كيلو سماد غير مصرح ببيعها خارج نطاق مديرية الزراعة والجمعيات التابعة لها صرح بذلك المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج.

وأضاف وكيل التموين بسوهاج أن المديرية بالتعاون مع مباحث التموين شنت حملة مكبرة بأنحاء المديرية أستهدفت التجار والمخابز والأسواق وقد تمكنت الحملة من ضبط 122 جوال أسمدة زنت 50 كيلو جرام أسمدة غير مصرح بتداولها بالأسواق بعيدا عن مديرية الزراعة بإجمالى 6 أطنان و100 كيلو جرام تقريبا و100 جوال دقيق مدعم مصروف للمخابز وغير مصرح بيعه بالأسواق بإجمالى 5 أطنان.

تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محاضر الضبط اللازمة حيال الأشخاص مرتكبى القضايا وجار الإستمرار في حملات تموينية مماثلة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار والحد من التلاعب والغش التجارى بالأسواق.