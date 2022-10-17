ضبط 34 طن أرز شعير وتوريده للشون و60 طن تقاوى خلال حملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 34 طن أرز شعير والتأكد من توريده للشون و60 طن تقاوى أرز شعير خلال حملات رقابية بنطاق أولاد صقر، وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة صلاح منصور محمد، مدير الإدارة ومحمد أسامة، رئيس الرقابة التموينية بحمله تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة إدارة تموين أولاد صقر وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية بني حسن من ضبط كمية من اﻷرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 المتواجد على مفارش للتجفيف مقدارها 3 أطنان أرز شعير وتم اخذ الاقرارات اللازمه بتوريدهم ، كما تم ضبط كمية مقدارها عدد 2 طن محملة على سيارة نصف نقل خضراء اللون وتم متابعه توريدها الى شونه سنجها بكفر صقر، كما تم ضبط كميه قدرها 4 أطنان أرز شعير محملة على جرار زراعي وتم متابعه توريدها لشونه سنجها بكفر صقر، كما تم ضبط سيارة جامبو وعليها حمولة 10 أطنان من الأرز الشعير وتم متابعه توريد الكميه لمضرب الأرز بكفر صقر كما تم ضبط كميه من الأرز الشعير المتواجد على ظهر سيارة نصف نقل بيضاء اللون تقدر بـ 2 طن أرز وتم توريدها لشونه سنجها بكفر صقر، كما تم ضبط كميه قدرها 3 طن أرز شعير محمله على جرار زراعي وتم متابعه توريدها لشونه سنجها بكفر صقر كما تم ضبط كميه من الأرز الشعير المتواجد على ظهر سياره جامبو تقدر ب10 طن أرز شعير وتم توريدها لمضرب الأرز بكفر صقرليصبح اجمالى الأرز المضبوط قبل تهريبه والتأكد من توريده 34 طن تقريبا، كما تمكنت الحملة من ضبط 4 جرارات زراعية محملين بـ 60 طن تقاوى أرز تابعه لوزارة الزراعة.