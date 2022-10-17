اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:51 م
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ضبط 22 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:50 م
ضبط 22 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 22 مخبزا بمركزى أبو حمص وكفر الدوار لإنتاجهم  خبزا ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  وبيعها بشكل غير قانونى فى السوق السوداء  لتحقيق أرباح غير مشروعة  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين  وسمير البلكيمى، مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة.

 مشددا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .


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