ضبط عاطل سرق مشغولات ذهبية من داخل فيلا بـ15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث، فى القبض علي عاطل وراء سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وأجهزة كهربائية من داخل فيلا بمدينة مايو ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الاهالى، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وشاشة من داخل محل شقة سكنية بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين وجود كسر في باب المنزل، بتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وامكن وارشد عن مكان المسروقات وإعادتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4558 لسنة 2022 وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.