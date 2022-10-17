اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص واحتجازه بسبب سيارة في الجيزة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:54 م
ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص واحتجازه بسبب سيارة في الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بالاعتداء على أحد الأشخاص واحتجازه، وكشفت التحريات أن المجني عليه استأجر سيارة من معرض سيارات ورفض إعادتها  مما دفع مالك المعرض للاستعانة بشخصين والاعتداء عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص لاعتداء من جانب 3 أشخاص بدائرة قسم الجيزة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مالك معرض سيارات استعان بشخصين، واعتدوا على المجني عليه واحتجزوه، لاستئجاره سيارة ورفضه إعادتها.
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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